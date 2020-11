Wiesbaden

Bouffier: Attacke in Wien ist "Anschlag auf die Freiheit"

03.11.2020, 14:21 Uhr | dpa

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat bestürzt auf den tödlichen Anschlag in Wien reagiert. "Wenn Menschen so sinnlos aus dem Leben gerissen werden, so ist das für die Hinterbliebenen immer eine Wunde, die niemals heilen wird", erklärte er in Wiesbaden. Die Tat sei feige und menschenverachtend. "Was sich in Wien ereignet hat, ist ein Anschlag auf die Freiheit unserer europäischen Gesellschaft", teilte Bouffier am Dienstag mit.

Ein Attentäter hatte am Montagabend in Wien nahe der Hauptsynagoge um sich geschossen und dabei mindestens vier Menschen getötet und mehr als ein Dutzend verletzt. Der Mann, der anschließend von der Polizei erschossen wurde, war nach offiziellen Angaben ein Anhänger der radikalislamistischen Terrormiliz IS.