Verschuldete Kommunen: Online-Petition für mehr Finanzhilfe

03.11.2020, 14:31 Uhr | dpa

Mit einer Unterschriftensammlung im Internet wollen verschuldete Kommunen in Rheinland-Pfalz mehr Druck auf die Landesregierung für eine größere Finanzhilfe ausüben. "Ich fordere die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt auf: Bitte beteiligen Sie sich an der Online-Petition, damit wir Kaiserslautern auch in Zukunft für alle Generationen lebenswert gestalten können", teilte der Oberbürgermeister der pfälzischen Stadt, Klaus Weichel (SPD), mit. Im Mittelpunkt des geforderten Maßnahmenpakets steht eine bessere Finanzausstattung, um die gesetzlich übertragenen Aufgaben wahrnehmen zu können, sowie eine Lösung des Altschuldenproblems.