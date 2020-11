Schwerin

Kita und Jugendtreffs in Schwerin geschlossen

03.11.2020, 18:56 Uhr | dpa

Nach der Corona-Infektion einer Mitarbeiterin ist die katholische Kita "St. Anna" in Schwerin am Dienstag für zwei Wochen geschlossen worden. Alle 68 Kinder und 16 Mitarbeiter müssten als Kontaktpersonen in Quarantäne, teilte die Stadtverwaltung mit. Außerdem untersagte die Landeshauptstadt vorsorglich die Indoor-Angebote aller Kinder- und Jugendtreffs für zwei Wochen. Am Vortag waren bereits städtische Kultureinrichtungen sowie alle Sporthallen und Schwimmbäder geschlossen worden.

"Wenn wir Schulen und Kitas mit strengen Hygienekonzepten und der Trennung von Klassenstufen und Kohorten offen halten wollen, dann macht es keinen Sinn, wenn sich Kinder verschiedener Schulen und Altersgruppen am Nachmittag im Jugendtreff begegnen", erklärte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD). Die Landesregierung hatte es den Kommunen freigestellt, ob sie Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche ermöglichen.