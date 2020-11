Wiesbaden

Stefan Füll ist neuer hessischer Handwerkspräsident

03.11.2020, 19:00 Uhr | dpa

Der Hessische Handwerkstag (HHT) hat in Wiesbaden Stefan Füll einstimmig zu seinem neuen Präsidenten gewählt. "Der Maler- und Lackierermeister folgt damit Bernd Ehinger, der seit 2006 HHT-Präsident war", sagte ein Sprecher am Dienstag. Die Wahl war notwendig geworden, weil der 76-jährige Ehinger ein Jahr vor Ablauf der Wahlperiode sein Amt niedergelegt hat. Er wurde nun aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenpräsidenten gewählt. Füll ist seit September 2019 Präsident der Handwerkskammer Wiesbaden. Der Hessische Handwerkstag ist die Spitzenorganisation des hessischen Handwerks mit Sitz in Wiesbaden. Seine Aufgabe ist vor allem Interessenvertretung für die rund 75 000 Handwerksbetriebe in Hessen, in denen fast 370 000 Menschen beschäftigt sind.