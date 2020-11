Dörentrup

Motorradfahrer kracht gegen Laternenmast und stirbt

03.11.2020, 19:59 Uhr | dpa

In Dörentrup im Kreis Lippe ist am Dienstag ein Motorradfahrer gegen einen Laternenmast gekracht und gestorben. Der 44-Jährige hatte den Polizeiangaben zufolge kurz vor einer Kurve ein Auto überholt. Beim Wiedereinscheren hatte er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten an.