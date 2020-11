Kyiv

Gladbach mit Kantersieg gegen Donezk auf Achtelfinal-Kurs

03.11.2020, 20:53 Uhr | dpa

Borussia Mönchengladbach hat mit einem Kantersieg einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale gemacht. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose siegte am Dienstag in Kiew gegen Schachtjor Donezk 6:0 (4:0) und löste damit die Ukrainer mit nun fünf Punkten an der Spitze der Gruppe B ab. Für den Fußball-Bundesligisten, der mit zwei Unentschieden gegen Inter Mailand und Real Madrid gestartet war, ist es der höchste Sieg auf internationaler Bühne seit dem 7:0 gegen den FK Sarajevo vor gut sechs Jahren. Dreimal Alassane Plea (8., 26. und 79.), Waleri Bondar (Eigentor, 17.), Ramy Bensebaini (44.) und Lars Stindl (65.) sorgten für die Treffer.