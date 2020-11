Greding

Mann zieht Handbremse nicht: Ehefrau von Wagen überrollt

03.11.2020, 21:21 Uhr | dpa

Eine 75 Jahre alte Frau ist am Dienstag in Greding (Landkreis Roth) vom eigenen Wagen überrollt und tödlich verletzt worden. Zuvor sei wegen eines anderen Unfalls ihr Mann (80), der am Steuer saß, ausgestiegen - und habe vergessen, die Handbremse anzuziehen, teilte die Polizei mit. Weil die Straße leicht abschüssig war, fing der Pkw an, rückwärts zu rollen. Die Beifahrerin versuchte auszusteigen, stürzte dabei, geriet unter den Wagen und wurde von diesem überrollt. Sie starb noch an der Unfallstelle. Bei dem Unfall zuvor nach einer Vorfahrtsverletzung wurde niemand verletzt.