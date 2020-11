Dresden

Landtag debattiert über Corona-Pandemie

04.11.2020, 01:05 Uhr | dpa

Sachsens Landtag will heute über die Corona-Pandemie und damit einhergehende Beschränkungen beraten. Zunächst gibt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) eine Regierungserklärung ab. Danach folgt eine Aussprache mit verlängerten Redezeiten für die Fraktionen. Der Landtag hat die Sitzungen am Mittwoch und Donnerstag aber wegen der Pandemie insgesamt gestrafft. In der Debatte soll es auch um eine stärkere Einbindung des Parlamentes in Beschlüsse der Regierung zu Corona-Maßnahmen gehen. Nicht nur die Opposition aus Linken und AfD hält das für dringend erforderlich. Auch der grüne Koalitionspartner der sächsischen Kenia-Koalition pocht auf eine Mitbestimmung des Parlamentes.