Nordenham

Castortransport verläuft zunächst ohne Zwischenfälle

04.11.2020, 06:40 Uhr | dpa

Der Castor-Transport mit deutschem Atommüll aus der britischen Atomanlage Sellafield ist zunächst ohne Zwischenfälle verlaufen. Das bestätigte die Polizei am Mittwochmorgen. Der 600 Meter lange Zug mit sechs Castoren sei seit 00.50 Uhr in Hessen unterwegs und habe gegen 05.30 Uhr Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis passiert. Er ist auf dem Weg in das Zwischenlager an dem stillgelegten Kernkraftwerk in Biblis (Kreis Bergstraße). Die Ankunft wird noch am Mittwochmorgen erwartet.

Der Zug hatte am Dienstagabend den niedersächsischen Hafen Nordenham verlassen. Auch in Niedersachsen hatte es keine Störungen des Transports gegeben. Entlang der möglichen Strecken wurden Proteste angekündigt. Die Castor-Transporte waren in Vergangenheit oft von großen Protesten mit Blockaden der Gleise begleitet gewesen.