Rostock

Bislang rund 550 000 Corona-Abstrichtests in MV

04.11.2020, 06:42 Uhr | dpa

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Mecklenburg-Vorpommern rund 550 000 Abstrichtests auf das Sars-CoV-2-Virus vorgenommen worden. Dabei entfielen auf die zehn Labore, die in Mecklenburg-Vorpommern die Proben untersuchen, bis Ende vergangener Woche knapp 340 000 Tests, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Das Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene untersuchte zudem mit weit mehr als 200 000 Tests, ob eine Infektion vorlag.

Dabei würden allerdings viele Personen mehrfach getestet. "Die Schüler des Gymnasiums in Neustrelitz werden beispielsweise seit Mai dieses Jahres mehrfach pro Woche getestet", sagte eine Sprecherin. Auch in Altenheimen seien Bewohner und Mitarbeiter mehrfach getestet worden. Das gelte auch für die eigenen Centogene-Mitarbeiter, die seit März mehrfach überprüft werden.

Dabei unterscheiden sich die beiden Gruppen im Anlass der Untersuchung. Gesundheitsämter, Abstrichzentren oder auch Arztpraxen testen laut Lagus in den meisten Fällen nur dann, wenn bei den Testpersonen Symptome etwa einer Erkältung vorliegen. Bei Centogene werden Testpersonen hauptsächlich ohne Symptome getestet.

Dementsprechend unterscheiden sich auch die sogenannte Positiv-Quoten: Das Lagus meldete für die vergangene Woche 2,45 Prozent der Proben als positiv, bei Centogene liegt die Quote bei unter 0,1 Prozent. "Allerdings steigen in MV zuletzt die Zahlen merklich an", sagte eine Sprecherin.

Mecklenburg-Vorpommern weist mit rund 3000 bestätigten Fällen die bundesweit geringste Infektionsrate auf. Gut 250 Patienten mussten intensivmedizinisch behandelt werden, 24 starben im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus.

"Abstrichtests sind nur eine Momentaufnahme", sagte der Rostocker Tropenmediziner, Emil Reisinger. Sie gäben keinen realen Überblick über das Infektionsgeschehen. Tests ohne vorliegende Symptome machten für ihn wenig Sinn, sie sorgten bei den Menschen allenfalls für eine sehr kurze Zeit der Beruhigung.

Wie Centogene mitteilte, sei es in Schulen, Unternehmen, bei den über das Internet vertriebenen Tests oder im Abstrichzentrum am Firmenhauptsitz in Rostock üblich, dass die Personen selbst den Abstrich vornehmen. Dies betrachtete Reisinger als kritisch: "Das ist keine medizinisch korrekte Probenentnahme." Die Wahrscheinlichkeit, das Virus mit abzustreichen, sei so deutlich geringer, als wenn dies Profis vornehmen.