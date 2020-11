Stahnsdorf

Viele Wolken und Temperaturen um 13 Grad

04.11.2020, 06:51 Uhr | dpa

Berliner und Brandenburger können sich in den kommenden Tagen auf eine dichtere Wolkendecke und Temperaturen bis maximal 13 Grad einstellen. Nach einem wolkigen Start in den Mittwoch rechnen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit meist heiterem oder sonnigem Wetter. Regnen sollte es bei 10 bis 12 Grad nicht. Für den Donnerstag kündigen die Wetterexperten zunächst Nebel und Hochnebel an. Nach der Auflösung der Nebelfelder soll es wolkig und trocken werden. Im weiteren Tagesverlauf können sich die Wolken verdichten, zudem sollte mit leichtem Regen gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen bei maximal 11 Grad.

Für den Freitag erwartet der DWD erneut viele Wolken - Auflockerungen seien erst ab den Nachmittagsstunden in Sicht. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 13 Grad an.