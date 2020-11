Dresden

Landtag gedenkt Opfer islamistischer Anschläge

04.11.2020, 10:26 Uhr | dpa

Mit einer Schweigeminute hat der Sächsische Landtag am Mittwoch zu Beginn seiner Plenarsitzung der Opfer islamistischer Anschläge in jüngster Zeit gedacht. Dazu zählt auch die tödliche Messerattacke Anfang Oktober in Dresden, bei der ein Tourist aus Nordrhein-Westfalen getötet und ein weiterer schwer verletzt wurde. Zugleich erinnerte das Parlament an seinen früheren Alterspräsidenten Cornelius Weiss. Der SPD-Politiker war Ende Oktober in Leipzig im Alter von 87 Jahren gestorben.