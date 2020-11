Weimar

Mehrere Eilverfahren gegen den Thüringer Teil-Lockdown

04.11.2020, 11:41 Uhr | dpa

Ein Hotel und zwei Fitnessstudios wehren sich juristisch mit Eilverfahren gegen den seit Montag geltenden Teil-Lockdown in Thüringen. Insgesamt lägen Anträge auf drei Eilverfahren sowie eine Klage vor, sagte eine Sprecherin des Thüringer Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Weimar am Mittwoch auf Anfrage. Wann mit Entscheidungen zu rechnen ist, sei noch unklar.

Klagen gegen Verordnungen im Normenkontrollverfahren gelten als aufwendig und langwierig. Eilverfahren führen in der Regel deutlich schneller zu Entscheidungen. Allerdings muss auch hier dem Antragssteller und dem Antragsgegner jeweils Zeit für Stellungnahmen gegeben werden.