Zwickau

Karen Kutzner wird Finanz-Geschäftsführerin bei VW Sachsen

04.11.2020, 13:48 Uhr | dpa

Mit der 55-jährigen Karen Kutzner rückt zum 1. Januar wieder eine Frau in die Geschäftsführung von Volkswagen Sachsen auf. Die Diplom-Ökonomin war bisher Finanz-Vorständin bei Volkswagen Slovakia und wurde nun zur Geschäftsführerin für Finanz und Controlling in Sachsen berufen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Sie übernimmt damit die Aufgaben von Dmitry Bogatyrev, der nach Wolfsburg wechselt.

Für Kutzner, die den Angaben nach seit 29 Jahren bei Volkswagen arbeitet, sei es eine Rückkehr: Bei VW Sachsen habe sie 1991 ihre Berufslaufbahn begonnen, hieß es. Und es sei das zweite Mal, dass eine Frau in die Geschäftsführung aufrücke. Die Volkswagen Sachsen GmbH hat rund 10 000 Mitarbeiter an den Standorten Zwickau, Chemnitz und Dresden.