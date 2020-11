Schwerin

Offener Theater-Brief an Landesregierung

04.11.2020, 14:45 Uhr | dpa

Kunst und kulturelles Leben geben den Menschen nach Ansicht der Theaterleitungen in Mecklenburg-Vorpommern in schwierigen Situationen Identität, Halt und Kraft. Darauf haben die Spitzen der fünf öffentlich getragenen Bühnen im Land nach der erneuten Schließung in der Corona-Krise in einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Bildungsministerin Bettina Martin (beide SPD) hingewiesen. Der Brief wurde am Mittwoch veröffentlicht.

Die Theater sehen es demnach als ihre Pflicht und Verantwortung, ihren Beitrag zur Bewältigung der gesellschaftlichen Notlage durch die Corona-Pandemie zu leisten. Dazu gehöre zuallererst, die Gesundheit der Mitarbeiter und Besucher zu schützen, Hygiene-Vorkehrungen zu treffen und, wo nicht mehr anders lösbar, den Spielbetrieb zeitweise einzustellen.

Sie könnten aber mehr leisten, heißt es in dem Brief weiter: "Kunst lässt uns unsere Existenz und unsere gesellschaftliche Realität reflektieren. Sie hat zur Aufgabe, die jeweilige Zeitsituation aufzugreifen, zu verarbeiten und zu vermitteln." Die Kunstschaffenden sorgten sich, dass die Rolle der Theater aus dem Blick gerate und ihre Kompetenz und Kraft nicht zu den Menschen gelange.

In dem Brief forderten sie Schwesig und Martin auf, mit ihnen darüber zu reden, auf welche Weise der Spielbetrieb ab dem 1. Dezember wiederaufgenommen werden könne. Die Theater boten an, bei Entscheidungen zum Spielbetrieb mit der Landesregierung zusammenzuarbeiten.