Gera

Ostthüringer unter dem Verdacht des Drogenhandels in Haft

04.11.2020, 14:47 Uhr | dpa

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera sind zwei Männer aus Ostthüringen im Alter von 58 und 63 Jahren unter dem Verdacht des Drogenhandels in Haft gekommen. Eine ebenfalls beschuldigte 38-jährige Frau kam dagegen wieder auf freien Fuß, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Im Zuge der Ermittlungen gegen das Trio waren mehrere Wohnungen und Werkstätten durchsucht worden. Dabei entdeckten die Beamten Drogen, Waffen, Munition und Feuerwerkskörper. Zudem beschlagnahmten die Beamten einen fünfstelligen Bargeldbetrag in verschiedenen Währungen, Schmuck und Gold. Die Durchsuchungen erfolgten den Angaben zufolge bereits im Oktober.

Zuvor hatten Polizisten aus Thüringen und Sachsen die drei Tatverdächtigen bei einer Drogen-Kurierfahrt von der Tschechischen Republik nach Thüringen vorläufig festgenommen. In den Fahrzeugen des Trios entdeckten die Beamten 100 Gramm Methamphetamine und beschlagnahmten diese. Anschließend erließ das Amtsgericht Gera die Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen und Werkstätten.