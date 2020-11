Jena

Auch Jena sagt Weihnachtsmarkt wegen Corona ab

04.11.2020, 14:48 Uhr | dpa

Wegen der Corona-Pandemie ist nun auch in Jena der diesjährige Weihnachtsmarkt abgesagt worden. Angesichts des derzeitigen Teil-Lockdowns und der Unmöglichkeit einer planerischen Perspektive bleibe keine andere Möglichkeit als eine Absage, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Zudem machten weitere Auflagen zum Infektionsschutz wie die vollständige Eingrenzung der Veranstaltungsflächen oder ein Verbot von Glühwein-Ausschank den Marktbetrieb unwirtschaftlich. "Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", erklärte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). Der Jenaer Weihnachtsmarkt hätte am 25. November beginnen und am 22. Dezember enden sollen.

Definitiv abgesagt sind in Thüringen bereits der Erfurter Weihnachtsmarkt und kleinere regionale Märkte. Unter anderem in Gera ist noch keine Entscheidung gefallen.