Rostock

Neuer Höchstwert an Corona-Neuinfektionen an einem Tag

04.11.2020, 17:54 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern sind laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 181 weitere Corona-Neuinfektionen an einem Tag gemeldet worden - so viele wie noch nie zuvor. Damit stieg die Zahl der seit März registrierten Infektionen am Mittwoch auf mindestens 3308. Der bisherige Höchstwert an einem Tag lag bei 173, dieser wurde in der vergangenen Woche gemeldet. Am Vortag wurden noch 154 neue Infektionen registriert.

Die meisten Neuinfektionen wurden demnach mit 54 im Landkreis Vorpommern-Rügen gemeldet, gefolgt von Vorpommern-Greifswald mit 49. Die als kritisch geltende Marke von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen haben den Angaben zufolge die beiden Landkreise, Ludwigslust-Parchim sowie die Landeshauptstadt Schwerin überschritten. Landesweit liegt diese mit 49,7 noch knapp darunter.

In Mecklenburg-Vorpommern starben seit Beginn der Pandemie 24 Menschen an oder mit Covid-19 - dieser Wert hat sich im Vergleich zum Vortag nicht erhöht. Landesweit gelten 1916 aller Infizierten als genesen. Nach Angaben der Internetseite www.intensivregister.de werden derzeit in MV 24 Menschen auf Intensivstationen behandelt, fünf mehr als am Vortag. Von ihnen werden demnach neun invasiv beatmet, zwei mehr als am Dienstag.