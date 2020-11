Bad Laer

Haus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar: 400 000 Euro Schaden

04.11.2020, 19:32 Uhr | dpa

Ein Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus im Kreis Osnabrück hat einen Schaden von schätzungsweise 400 000 Euro angerichtet. Nach Polizeiangaben wurde das Haus in Bad Laer (Kreis Osnabrück) am Mittwoch durch die Flammen und das Löschwasser so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es unbewohnbar und einsturzgefährdet ist. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache kämen private Ausbesserungsarbeiten mit einem Gasbrenner und Dachpappe auf einem Vordach infrage, teilte die Polizei mit.