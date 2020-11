Saarbrücken

268 weitere Corona-Infektionen im Saarland

04.11.2020, 19:34 Uhr | dpa

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen hat sich im Saarland weiter erhöht. Wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte (Stand 18.00 Uhr), gab es einen Anstieg um 268 Fälle zum Vortag. Damit seien seit dem Beginn der Pandemie 7968 Fälle gezählt worden. Die Zahl der Todesfälle, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht wird, erhöhte sich um drei auf 202. 5396 Menschen haben die Infektion demnach überstanden, 2370 sind derzeit infiziert. Von den an dem Virus Erkrankten werden 195 stationär behandelt, 41 von ihnen liegen auf Intensivstationen.