Wiesbaden

Mehrere Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen

04.11.2020, 20:58 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Auto in Wiesbaden hat es mehrere Verletzte gegeben. Wie die Feuerwehr am Mittwochabend mitteilte, befand sich der Rettungswagen mit einem Patienten auf dem Weg in eine Klinik. An einer Kreuzung sei es dann zu dem Unfall gekommen. Fünf Personen mussten nach ersten Erkenntnissen versorgt und auch in Kliniken gefahren werden. Die Unfallursache ist noch unklar.