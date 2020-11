Wiesbaden

Rund 10 000 Euro Schaden bei Brand in Klinik: Zwei Verletzte

04.11.2020, 20:58 Uhr | dpa

Beim Brand in einer Klinik in Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis) ist ein Sachschaden von mindestens 10 000 Euro entstanden. Zwei Pflegekräfte seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Feuer sei aus bislang unbekannter Ursache in einem Zimmer ausgebrochen.