Lagerhalle in Kemberg in Brand geraten

05.11.2020, 05:53 Uhr | dpa

In Kemberg (Landkreis Wittenberg) ist ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein Brand in der mindestens 1000 Quadratmeter großen Halle im Ortsteil Globig gemeldet, wie ein Polizeisprecher sagte. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Morgen vor Ort, die Löscharbeiten dauerten an. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.