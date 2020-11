Bad Lobenstein

Eine Verletzte bei Unfall in Bad Lobenstein

05.11.2020, 05:55 Uhr | dpa

Bei der Kollision zweier Autos in Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) ist eine Frau verletzt worden. Der Wagen der 62-Jährigen stieß auf einer Kreuzung mit einem anderen Pkw zusammen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Dessen 66-jähriger Fahrer habe beim Abbiegen nach links die Vorfahrt missachtet. Nach dem Unfall am Mittwochmorgen klagte die 62-Jährige über Schmerzen in der Brust und wurde in ein Krankenhaus gebracht.