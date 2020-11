Großtreben-Zwethau

LKW-Fahrer stirbt bei Rosenfeld

05.11.2020, 07:49 Uhr | dpa

Bei einem Unfall zwischen Rosenfeld und Dautzschen (Landkreis Nordsachsen) ist ein Mann gestorben. In einer Rechtskurve verlor der 20-jährige Lastwagenfahrer am Mittwochnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab, wie ein Polizeisprecher sagte. Der beladene Sattelauflieger überschlug sich und kam schließlich in einem anliegenden Waldstück zum Liegen. Der 20-Jährige wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und verstarb noch vor Ort an seinen Verletzungen.