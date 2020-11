Pößneck

Autofahrerin mit 3,33 Promille in Pößneck unterwegs

05.11.2020, 09:09 Uhr | dpa

Eine stark betrunkene Autofahrerin ist in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) mit über drei Promille erwischt worden. Zuvor überfuhr die 35-Jährige am späten Mittwochnachmittag auf dem Weg in den Nachbarort Krölpa mehrmals Bordsteinkanten und die Mittellinie der Straße, wie die Polizei mitteilte. Bereits beim Einsteigen sei sie Augenzeugen zufolge mehrmals gegen ihr Auto gelaufen und habe den Schlüssel fallen lassen. Als sie schließlich in Krölpa auf einem Parkplatz hielt, um dort Besorgungen zu machen, nahmen Polizeibeamte ihr den Führerschein ab: Ein Alkoholtest ergab zudem einen Wert von 3,33 Promille. Die Frau erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.