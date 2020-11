Langenhagen

Über eine Woche ohne Trinkwasser: Erste Lockerungen

05.11.2020, 12:15 Uhr | dpa

Nach einer guten Woche ohne Trinkwasser gibt es in Langenhagen erste Lockerungen für einige der rund 2000 betroffenen Haushalte. Für rund 400 Haushalte in einem Teilgebiet sei die Trinkwassernutzung freigegeben, teilte der Energie- und Wasseranbieter Enercity am Donnerstag mit. Allerdings müssten alle Haushalte und Betriebe ihre Leitungen zuvor mehrmals durchspülen. Für die übrigen Betroffenen gelte weiter, dass das verunreinigte Wasser nur für die Toilettenspülung genutzt werden dürfe. Unklar war zunächst, wann die Menschen das Wasser wieder nutzen dürfen, wie ein Sprecher sagte. Das hänge von der Entwicklung der Wasserqualität ab.

Nach Angaben des Technischen Hilfswerks werden seit dem vergangenen Donnerstag täglich rund 13 000 Liter Trinkwasser an die betroffenen Haushalte ausgegeben. An insgesamt sechs Ausgabestellen werden demnach die Menschen versorgt. Per Kanister holen sie dort ihr Trinkwasser. Waschen oder Duschen geht nach Angaben der Stadt in einer Schulsporthalle, allerdings nur nachmittags und nach Voranmeldung.

Enercity geht davon aus, dass es sich bei der Substanz im Wasser um ein Reinigungsmittel handelt, das für Schaumbildung gesorgt habe. Vermutlich stamme das Reinigungsmittel aus einem Gewerbebetrieb. Die Proben des verunreinigten Wassers seien "mit Blaulicht nach Karlsruhe" geschickt worden, sagte der Sprecher - in ein Speziallabor.