Herford

Einbrecher: Gummibaum aus Gaststätte gestohlen

05.11.2020, 12:23 Uhr | dpa

Einbrecher haben aus einer Gaststätte in Herford als einzige Beute einen Gummibaum mitgehen lassen. Das Gewächs im Wert von zehn Euro habe im Vorraum zum Lokal gestanden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sonst habe nach der Tat am Mittwoch nichts gefehlt. Der Besitzer hatte die Polizei in der Nacht wegen Einbruchspuren gerufen.