Dresden

Innenstadt-Händler fürchten Folgen des Teil-Lockdowns

05.11.2020, 15:29 Uhr | dpa

Der Handelsverband Sachsen hat vor den Folgen des Teil-Lockdowns gewarnt. Zahlreiche Einzelhändler vor allem in den Innenstädten gerieten mit dem erneuten Herunterfahren des öffentlichen Lebens in eine existenzbedrohende Lage, teilte der Verband am Donnerstag mit. Zwar dürfen die Läden öffnen, doch es fänden immer weniger Kunden den Weg in die Stadtzentren. Angesichts geschlossener Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen fehle es an Besuchsanlässen.

Besonders betroffen ist laut dem Verband der Innenstadthandel - darunter vor allem Bekleidungsgeschäfte, Schuh- und Schmuckläden. Gefordert wird, das Soforthilfeprogramm auch für den Einzelhandel zu öffnen und die Antragsberechtigung zu senken. "Andernfalls drohen die Innenstädte mit zahlreichen Leerständen weiter zu erodieren", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen, René Glaser.

Um einen Andrang im Weihnachtsgeschäft zu entzerren und den Händlern mehr Umsatz zu ermöglichen, schlägt der Verband in diesem Jahr verkaufsoffene Sonntage im Advent von 12 bis 18 Uhr vor. Weil viele Weihnachtsmärkte - und mit ihnen bereits genehmigte Sonntagsöffnungen - abgesagt wurden, sollte die Erlaubnis in diesem Jahr entkoppelt werden, so Glaser.

Insgesamt rechnet der Einzelhandel trotz Corona-Krise mit einem guten Weihnachtsgeschäft. Bundesweit geht der Handelsverband Deutschland (HDE) von einem Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. Allerdings profitiert davon vor allem der Online-Handel mit einem geschätzten Umsatzplus von etwa 19 Prozent. Mit guten Geschäften rechnen demnach auch Möbelhändler, Baumärkte und der Lebensmittelhandel.