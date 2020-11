Dresden

Koalition will weniger Bürokratie für Gesundheitsberufe

05.11.2020, 15:29 Uhr | dpa

Die Koalitionsfraktionen im Landtag wollen den hohen Bürokratieaufwand für Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeberufen reduzieren. Schon seit Jahren kritisiert die Branche etwa überbordende Dokumentationspflichten. Am Donnerstag brachten CDU Grüne und SPD einen gemeinsamen Antrag durch den Sächsischen Landtag, mit dem zunächst eine Evaluierung aller Prozesse erfolgen soll.

"Der Wegfall unnötiger Bürokratie wird die Arbeitssituation der Menschen in Gesundheits- und Pflegeberufen verbessern. Mit unserem Antrag gehen wir den ersten Schritt und schaffen eine Basis, auf deren Grundlage wir gemeinsam mit den Fachkräften weitere Entscheidungen treffen können", sagte Simone Lang, Sprecherin der SPD-Fraktion für Gesundheitspolitik.

Lang zufolge sind Abläufe in Krankenhäusern und Pflegeheimen komplex und vielschichtig. Viele Regelungen dienten dazu, die hohe Qualität der Versorgung zu gewährleisten. Das sei richtig und wichtig. Man wolle nun einen genaueren Blick in den Arbeitsalltag werfen, Abläufe kritisch hinterfragen, bereits vorhandene Erleichterungen überprüfen und sich einen Überblick verschaffen: "Am Ende des Tages wollen wir bessere Arbeitsbedingungen und mehr Zeit für die Menschen."