Tourismusbranche: Umsatzverlust über 100 Millionen Euro

05.11.2020

Das seit Anfang November geltende Beherbergungsverbot für Urlauber trifft die Tourismuswirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbandes zur Unzeit. Wie der Präsident des Dehoga-Landesverbandes, Lars Schwarz, am Donnerstag sagte, deuteten die Buchungszahlen für November auf deutlich höhere Auslastungen als im Vorjahr, als in dem Herbstmonat rund 1,4 Millionen Übernachtungen registriert wurden. "Und das schöne Wetter zu Monatsbeginn hätte uns bestimmt noch mehr Gäste gebracht", zeigte sich Schwarz sicher. Nach Berechnungen des Landestourismusverbandes fallen in der gesamten Branche durch die fehlenden Urlauber im November landesweit Umsätze im Umfang von mehr als 100 Millionen Euro weg.