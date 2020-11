Bautzen

Corona-Lage im Landkreis Hildburghausen verschärft sich

05.11.2020, 16:54 Uhr | dpa

Die Corona-Lage im Landkreis Hildburghausen spitzt sich weiter zu. Wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte, stieg die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 185,1 je 100 000 Einwohner und lag damit thüringenweit an der Spitze. Unterdessen reagierten die Verwaltungen in anderen Kreisen mit neuen Verfügungen.

So untersagte der Landkreis Greiz für die Schulen in seiner Trägerschaft ab sofort die Nutzung von Räumen, Freiflächen und Sportanlagen für Zwecke, die nicht unmittelbar mit dem Unterricht im Zusammenhang stehen. Das Verbot gilt den Angaben zufolge auch für Einrichtungen wie Musik- oder Volkshochschulen, die in Schulräumen dezentrale Kurse oder Musikunterricht anbieten. Im Landkreis Eichsfeld dürfen jetzt nur noch höchsten zehn Personen an nicht öffentlichen Veranstaltungen sowie privaten und familiären Feiern teilnehmen.

Im Kreis Sonneberg schult das Landratsamt nach eigenem Bekunden weitere Behördenmitarbeiter, um die Nachverfolgung von Kontaktpersonen im Gesundheitsamt zu unterstützen. Außerdem wurde die Bundeswehr um Hilfe gebeten. Ab Freitag werden nun fünf Soldaten des Standorts Gotha bei der Ermittlung von Infektionsfällen helfen. In der kommenden Woche wird die Behörde zudem durch einen Sanitätsoffizier aus München unterstützt. Auch der Landkreis Altenburger Land erhöhte die Kapazitäten.

Hintergrund ist die weiter sprunghaft steigende Zahl der in Thüringen nachgewiesenen Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Im Vergleich zum Mittwoch seien bis Donnerstag (0.00 Uhr) 313 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium in Erfurt mit. Insgesamt wurden damit 8022 Infektionen seit Beginn der Pandemie bekannt; allein in den vergangenen sieben Tagen kamen 1518 Neuinfektionen hinzu.

Die Stadt Jena rief aufgrund einer Covid-19-Infektion beim Personal eines Restaurants alle Gäste auf, in den kommenden Tagen auf ihre Gesundheit zu achten. Betroffenen seien die Gäste, die sich dort seit Freitag, dem 23. Oktober 2020, länger aufgehalten oder am Montag Essen abgeholt haben. Das Restaurant musste geschlossen werden.