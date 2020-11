Lübeck

Neues Corona-Testzentrum in Lübeck eröffnet

05.11.2020, 17:08 Uhr | dpa

In Lübeck hat am Donnerstag ein weiteres Corona-Testzentrum seinen Betrieb aufgenommen. Das Drive-in-Zentrum auf dem Gelände des Lübecker Zentrallabors werde voraussichtlich bis zum 31. März in Betrieb bleiben, teilte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit. Die gemeinsame Einrichtung der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) und des DRK ist eines von landesweit zehn Zentren, mit denen die Testkapazitäten in der kalten Jahreszeit sichergestellt und die niedergelassene Ärzteschaft entlastet werden sollten, heißt es in der Mitteilung des DRK. Das Drive-in-Testzentrum ist nach Angaben des DRK täglich von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet und nur für vom Gesundheitsamt oder einem niedergelassenen Arzt zugewiesene Patienten bestimmt.