Neubrandenburg

Verband: Gutachten sieht Mängel bei Grundwasser-Messstellen

05.11.2020, 17:51 Uhr | dpa

Der Landesbauernverband sieht sich in seiner jahrelangen Kritik am Grundwasser-Messstellennetz in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt. Insbesondere geht es um zu viel Nitrat im Grundwasser, das aus der landwirtschaftlichen Düngung stammen soll. Nach einem Gutachten erfüllt mehr als jede zweite Grundwassermessstelle (54 Prozent), an der von 2014 bis 2019 erhöhte Nitratwerte festgestellt wurden, nicht die gesetzlichen Anforderungen, teilte der Bauernverband am Donnerstag mit. Er hatte das Gutachten beim Berliner Büro Hydor Consult in Auftrag gegeben.

Das Unternehmen hat laut Bauernverband 103 Grundwasser-Messstellen untersucht. Demnach seien 56 der 103 untersuchten Messstellen hydrogeologisch nicht repräsentativ. Sie seien zum Teil nicht tief genug ausgebaut oder würden ihre Wasserproben nicht aus dem gesetzlich vorgeschriebenen Grundwasserleiter ziehen.

Das Gutachten ermittelte laut Verband außerdem bei 82 Messstellen die Ursprungsbereiche der Grundwasser-Proben. Bei fast jeder fünften Messstelle können die Nitratgehalte demnach nicht nur mit landwirtschaftlicher Nutzung in Zusammenhang gebracht werden. In acht Fällen wurden konkrete andere Quellen wie Deponien identifiziert.

Der Bauernverband fordert vom Land eine Überarbeitung der Gebietsausweisung mit dem Inkrafttreten der Landesdüngeverordnung 2021. Das Agrarministerium wies die Vorwürfe in einer ersten Reaktion zurück. Es kenne die Studie nicht, sagte ein Sprecher. Das Ministerium halte sich streng an die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten Gebieten. Die Zahl der Messstellen sei nach Kritik aus der Landwirtschaft auf 560 verdoppelt worden.