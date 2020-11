Saarbrücken

Ministerium meldet 338 weitere Corona-Infektionen

05.11.2020, 19:50 Uhr | dpa

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist im Saarland am Donnerstag um 338 gegenüber dem Vortag gestiegen. Damit erhöhte sich die Zahl der seit Beginn der Pandemie infizierten Personen auf 8306, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte (Stand 18.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht wird, stieg um zwei auf 204. 5598 Menschen haben die Infektion demnach überstanden. Als aktuell infiziert gelten 2504. Davon liegen 196 im Krankenhaus, 42 von ihnen auf einer Intensivstationen.