Waldshut-Tiengen

Attacke mit Holzstangen: Urteile in Mordprozess erwartet

06.11.2020, 02:07 Uhr | dpa

Für eine Beute von rund 1200 Euro sollen sie mit Holzstangen auf schlafende Kollegen eingeschlagen haben: Im Mordprozess gegen zwei Brüder werden die Urteile erwartet. Die Richtersprüche sollen heute vor dem Landgericht Waldshut-Tiengen verkündet werden, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten Mord, versuchten Mord und schweren Raub mit Todesfolge vor.

Die beiden 22 und 27 Jahre alten Brüder aus Bulgarien sollen Ende April in einer Wohnung in Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) mit Rundholzstangen bewaffnet getrennt in die Zimmer zweier Kollegen gegangen sein. Dort sollen sie auf ihre Opfer eingeschlagen haben, um sie auszurauben. Ein 38-Jähriger starb, der andere Mann erlitt schwere Verletzungen. Bei der Flucht wurde ein weiterer Arbeitskollege verletzt. Die Angeklagten erbeuteten laut Gericht unter anderem Bargeld in Höhe von etwa 1200 Euro.