Urteil nach rassistischem Video im Messenger erwartet

06.11.2020, 02:23 Uhr | dpa

Heute wird das Urteil gegen einen Polizisten im Prozess um ein rassistisches Video in einem Handy-Chatprogramm erwartet. Der 56-Jährige muss sich seit Mitte Oktober wegen Volksverhetzung vor dem Amtsgericht Heilbronn verantworten. Der Mann aus Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) soll im Sommer 2019 in seinem Whatsapp-Status ein Video eines randalierenden Schwarzen mit dem Untertitel "Merkels Fachkräfte bei der Arbeit" präsentiert haben. Anschließend wurde eine Werbetasse eines Waffenproduzenten mit dem Schriftzug: "Es gibt Probleme, die kann nur Heckler & Koch lösen" eingeblendet, wie ein Gerichtssprecher sagte.