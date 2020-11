Wiesbaden

Land und Kommunen erläutern Verteilung von Milliardenhilfe

06.11.2020, 02:37 Uhr | dpa

Wie sollen 2,5 Milliarden Euro aus dem Corona-Sondervermögen an Hessens Städte, Gemeinden und Kreise verteilt werden? Darüber wollen Landesregierung und Kommunen heute informieren. Das Geld soll den Kommunen bei der Bewältigung der Pandemie helfen. Zu dem Termin in der Staatskanzlei in Wiesbaden werden neben Finanzminister Michael Boddenberg und Innenminister Peter Beuth (beide CDU) auch die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände erwartet. Aus dem Sondervermögen sind bereits 661 Millionen Euro für den Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen an die Kommunen geflossen.