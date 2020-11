Glauchau

Auto auf der Autobahn 4 fängt während der Fahrt Feuer

06.11.2020, 06:48 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 4 zwischen Chemnitz und Gera ist ein Auto während der Fahrt in Flammen aufgegangen. Der Motorraum des Wagens geriet am Donnerstagabend bei Glauchau aus zunächst unbekannter Ursache in Brand, wie die Polizei mitteilte. Der 60 Jahre alte Fahrer verließ das Auto rechtzeitig und blieb unverletzt. Das Auto brannte vollständig aus, der Sachschaden liegt geschätzt bei 30 000 Euro. Nach den Angaben vom Freitagmorgen wurde die Autobahn in Richtung Chemnitz für eine halbe Stunde vollständig gesperrt.