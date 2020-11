Greifswald

Nebel und Sonne in Mecklenburg-Vorpommern erwartet

06.11.2020, 08:01 Uhr | dpa

Die Sonne scheint am blauen Himmel durch Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Mecklenburg-Vorpommern müssen sich die Menschen auf ein Wochenende mit Nebel einstellen. Der Samstag startet neblig, jedoch verbreitet sich zum Mittag zunehmend Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

Die Höchsttemperatur liegt bei maximal 11 Grad in Schwerin, so die Prognose. Der Sonntag hat nach DWD-Angaben erst neblige, dann aber heitere Abschnitte. Tagsüber soll es voraussichtlich trocken bleiben bei maximalen Temperaturen von 10 Grad in Rostock.