Augsburg

Augsburgs Coach über Löw-Neuling Uduokhai: Freuen uns riesig

06.11.2020, 14:29 Uhr | dpa

Der Augsburger Trainer Heiko Herrlich ist voller Stolz über die erstmalige Nominierung von Innenverteidiger Felix Uduokhai (23) für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. "Wir freuen uns riesig", sagte Herrlich vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC. "Ich finde, er hat es sich absolut verdient." Uduokhai wurde von Bundestrainer Joachim Löw in den XXL-Kader für die drei letzten Länderspiele des Jahres berufen.

"Das ist ein Anfang, ein erster Schritt und ich hoffe, dass er noch viele Länderspiele machen wird", sagte Herrlich. Uduokhai ist der einzige Kaderneuling neben dem im Sommer vom FCA zur PSV Eindhoven gewechselten Linksverteidiger Philipp Max. "Genauso freuen wir uns für Philipp Max", befand Herrlich. "Ich glaube, dass Augsburg einen kleinen Teil dazu beigetragen hat, dass er das erste Mal nominiert ist." Max (27) spielte von 2015 bis 2020 in Augsburg.

Herrlich erinnerte sich in diesem Zusammenhang auch an seine eigenen Anfänge in der Nationalmannschaft 1995. "Natürlich ist es was Besonderes, wenn man den Adler das erste Mal auf der Brust hat und man das erste Mal mit den ganzen Stars spielt", erzählte der 48-Jährige und ergänzte schmunzelnd: "Man versucht, sein Bestmögliches im Training zu geben, in der Hoffnung, dass der Adler nicht von der Brust wegfliegt." Herrlich machte fünf Länderspiele.