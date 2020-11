Augsburg

FC Augsburg "wahrscheinlich" wieder mit Niederlechner

06.11.2020, 14:30 Uhr | dpa

Der FC Augsburg kann im Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC etwas überraschend wieder mit Stürmer Florian Niederlechner planen. Der 30-Jährige sei seit Donnerstag wieder im Training, berichtete Trainer Heiko Herrlich am Freitag. "Es sah gar nicht so schlecht aus, er steht uns morgen wahrscheinlich zur Verfügung."

Niederlechner hatte zuletzt beim 3:1 gegen den FSV Mainz 05 wegen einer Verletzung an der Bauchmuskulatur gefehlt. Herrlich sprach von einem kleinen Faserriss bei dem Angreifer und ließ eine schnelle Rückkehr als eher unwahrscheinlich erscheinen.

Rechtsverteidiger Raphael Framberger (25) wird wegen einer Oberschenkelverletzung definitiv fehlen. Er soll nach der Länderspielpause wieder dabei sein. Framberger wird von Robert Gumny (22) ersetzt. "Er hat im Training immer einen guten Eindruck gemacht", sagte Herrlich über den Neuzugang aus Polen. "Er wirkt entschlossen und freut sich auf das Spiel."