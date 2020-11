Offenburg

Edeka Südwest ruft Desinfektionsgel zurück

06.11.2020, 16:01 Uhr | dpa

Der Lebensmittelhändler Edeka ruft den Artikel "Mir24 Desinfektion Handgel" in den Größen 50 und 100 Milliliter zurück. Ein Teil der Produkte enthalte eine hohe Menge an Methanol, das eine toxische Wirkung habe, teilte Edeka Südwest am Freitag zur Begründung mit. Der Hersteller verfüge nicht über die Erlaubnis, die Produkte in den Verkehr zu bringen, und habe die Artikel nicht mit notwendigen kindergesicherten Verschlüssen versehen. "Gesundheitsschädliche Auswirkungen können nicht ausgeschlossen werden, insbesondere bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen des Inhalts", hieß es.

Die Artikel wurden den Angaben zufolge bei Marktkauf und Edeka in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Südhessen und Teilen Bayerns angeboten. Kunden könnten die Artikel auch ohne Kassenbon im Markt zurückgeben und bekämen den Kaufpreis erstattet.