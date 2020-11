Dresden

Knapp 1800 Corona-Neuinfektionen in Sachsen

06.11.2020, 16:02 Uhr | dpa

In Sachsen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter deutlich gestiegen. Innerhalb eines Tages wurden 1777 nachgewiesene Ansteckungen registriert, wie aus der am Freitag veröffentlichten Statistik des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Damit liegt die Gesamtzahl der durch Labortests bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie im März bei 24 170. Gut 12 800 Menschen gelten laut Schätzungen inzwischen wieder als genesen.

Zugleich gab es in Sachsen binnen 24 Stunden elf neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. 386 Menschen starben bisher an oder mit dem Coronavirus. 1089 Menschen müssen sich wegen einer Erkrankung derzeit stationär behandeln lassen und auch die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen steigt: Waren es am Mittwoch noch 219, wurden am Freitag bereits 247 gezählt.

Der Sieben-Tages-Wert bei den Neuinfektion pro 100 000 Einwohner liegt in Sachsen mittlerweile bei 146. Betroffen ist derzeit vor allem der Landkreis Bautzen, aber auch im Erzgebirge und in Dresden ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt deutlich angewachsen. Die gemeldeten Zahlen von Land und Kommunen können aufgrund unterschiedlicher Meldezeiten voneinander abweichen.