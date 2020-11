Schwerin

Linke kritisiert aufgeschobene Einschulungsuntersuchungen

06.11.2020, 17:27 Uhr | dpa

Die Linke hat die in mehreren Landkreisen aufgeschobenen Einschulungsuntersuchungen kritisiert. "Die Aussetzung der Untersuchungen hat zur Folge, dass möglicherweise Kinder eingeschult werden, die hätten zurückgestellt werden müssen. Zudem erhalten förderbedürftige Kinder über eine lange Zeit nicht die Unterstützung, die ihnen zusteht", sagte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg am Freitag in einer Mitteilung.

Die Landesregierung müsse trotz der schwierigen Bedingungen in der Corona-Krise alles unternehmen, damit der Gesundheitsdienst personell in der Lage sei, seiner gesetzlichen Pflicht nachzukommen.

Das Gesundheitsministerium teilte auf Anfrage mit, dass schulärztliche wie auch die schulzahnärztlichen Untersuchungen bis Ende des Jahres ausgesetzt werden können. Die Mitarbeiter dieser Bereiche seien unverzichtbar für die Bewältigung der Corona-Pandemie.

Die Landkreise und kreisfreien Städte handhaben dies unterschiedlich, wie eine dpa-Umfrage ergab. Die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim berichteten, dass sie diese Untersuchungen voraussichtlich bis Ende des Jahres aussetzen werden. Allein im November könnten die Einschulungsuntersuchungen für rund 300 Mädchen und Jungen an der Seenplatte nicht durchgeführt werden. Im Landkreis Vorpommern-Rügen sei dies zunächst bis Ende November nicht möglich.

Der Landkreis Rostock sprach davon, dass es die Einschuluntersuchungen nur noch ganz vereinzelt gebe. Im Landkreis Nordwestmecklenburg hieß es, dass die bereits vereinbarten Termine in jedem Fall abgearbeitet werden sollen. In Schwerin sollten diese Untersuchungen ursprünglich bereits im November statt Dezember starten, was angesichts der Corona-Lage wieder abgesagt worden sei. In Rostock finden diese Termine hingegen statt.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hatte in der vergangenen Woche bereits gemeldet, dass dort im November Einschulungsuntersuchungen für rund 2000 Kinder verschoben werden mussten.