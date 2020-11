Neubrandenburg

Hochschule Neubrandenburg erhält Förderung für mehr Personal

06.11.2020, 18:49 Uhr | dpa

Die Hochschule Neubrandenburg bekommt künftig Geld für zusätzliches Personal in Forschung und Lehre. Sie gehört nach einem Auswahlverfahren zu bundesweit 64 Fachhochschulen, die im Rahmen des Bund-Länder-Programms "FH-Personal" gefördert werden, wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte. Voraussichtlich erhalte die Hochschule 1,2 Millionen Euro über sechs Jahre, um zusätzliches wissenschaftliches Personal zu gewinnen.

Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) sagte, die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften stünden bei der Rekrutierung qualifizierten Personals vor großen Herausforderungen, besonders in ländlichen und strukturschwächeren Gebieten. Das Programm biete die Möglichkeit, wissenschaftlichen Nachwuchs bis an die Schwelle der Professur zu führen und bei günstigem Verlauf auch an der Hochschule und in der Region zu halten.

An der Neubrandenburger Hochschule sind derzeit rund 2200 Studierende in den vier Studiengängen Agrarwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften, Landschaftswissenschaften und Geomatik, Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung sowie Gesundheit, Pflege und Management eingeschrieben. Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Gesundheit und Ernährung sowie Strukturwandel und Umbau von ländlichen Regionen.