Dresden

"Querdenken"-Demo: Kretschmer fordert Einhaltung der Regeln

06.11.2020, 18:53 Uhr | dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Teilnehmer der "Querdenken"-Demo in Leipzig aufgefordert, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten. Es gelte der Mindestabstand und das Tragen eines Mund-Nasenschutzes, sagte der Regierungschef am Freitagabend auf einer "Digitalkonferenz" der sächsischen Union. Die Polizei werde die Regeln durchsetzen, so Kretschmer. "Man darf demonstrieren, man darf seine Meinung sagen, aber wir müssen erwarten können, dass diejenigen, die sich treffen, keine Gefahr werden für sich und für andere."

Auch in Pandemie-Zeiten müsse es Meinungsfreiheit geben, sagte der CDU-Politiker. "Wobei an der ein oder anderen Stelle auch bei mir das Verständnis aufhört." Ein Blick in die Krankenhäuser zeige, dass das Virus gefährlich sei und längst nicht nur ältere Menschen treffe.

Rund 20 000 Menschen werden am Samstag in Leipzig zu einer Demonstration der Initiative "Querdenken" gegen die von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Maßnahmen erwartet. Zahlreiche Gegendemonstrationen sind angemeldet. Insgesamt sind für den Tag in der sächsischen Großstadt 27 Demonstrationen, Versammlungen und Kundgebungen angekündigt.