Rostock

Landesamt MV: 139 Corona-Neuinfektionen und fünf Todesfälle

06.11.2020, 19:29 Uhr | dpa

Dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag 139 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit stieg die Zahl der seit März registrierten Infektionen auf mindestens 3578. Zudem meldeten die Landkreise und kreisfreien Städte dem Lagus fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, wie eine Sprecherin mitteilte.

Darunter sind zwei Fälle in Schwerin, von denen die Landeshauptstadt bereits am Donnerstagabend berichtete. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte starben zwei Frauen im Alter von 85 und 71 Jahren, in Rostock ein 81 Jahre alter Mann. Alle hatten schwere Vorerkrankungen, hieß es. Damit stieg im Land die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona seit Beginn der Pandemie auf 29.

Die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Zahl der Erkrankungen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche, verringerte sich landesweit leicht von 50,0 auf 47,8. Damit zählt das Land weiterhin als bundesweit einziges nicht als Risikogebiet. Die meisten Neuinfektionen in MV meldeten am Freitag der Landkreis Vorpommern-Greifswald und die Stadt Rostock mit jeweils 29 Fällen. Die höchsten Inzidenzwerte haben derzeit Vorpommern-Greifswald (83,6), Schwerin (73,2) und Vorpommern-Rügen (71,2), die wie Nordwestmecklenburg (52,8) als Risikogebiete zählen.

Landesweit gelten laut Lagus 2097 aller Infizierten als genesen. 289 Patienten werden stationär behandelt, 39 von ihnen auf Intensivstationen.

Der Landkreis Nordwestmecklenburg überschritt erstmals die Schwelle zum Risikogebiet. Dort wurden an drei weiteren Schulen Schüler und Lehrkräfte in Quarantäne versetzt, darunter 180 Grundschüler und 13 Lehrer und Erzieher in Wismar.

Die Landeshauptstadt Schwerin schloss einen Sprachheilkindergarten nach dem positiven Testergebnis einer Mitarbeiterin. Für die elf Mitarbeiter und 55 Kinder gilt eine 14-tägige Quarantäne, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Neuinfektionen seien auch bei zwei Bewohnern der Erstaufnahmestelle des Landes in Stern Buchholz gemeldet worden. Für eine Wohngruppe eines Seniorenzentrums sei nach der Infektion einer Pflegekraft Quarantäne angeordnet worden.

Der kommunale Ordnungsdienst der Landeshauptstadt kündigte ein härteres Durchgreifen bei Maskenverweigerern im Einzelhandel, den Einkaufscentern und im öffentlichen Raum an. Bei Verstößen in Einkaufscentern werde es nicht mehr bei Verwarnungen bleiben, sondern es würden Ordnungsgelder fällig.

Die Hansestadt Rostock will am Montag ein zweites Corona-Testzentrum eröffnen. "Wir wollen (...) gewappnet sein für Situationen, in denen in kurzer Zeit eine Vielzahl von Tests notwendig werden könnten", sagte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos).