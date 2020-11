Bietigheim-Bissingen

Positiver Corona-Test: Spiel Bietigheim - Konstanz abgesagt

06.11.2020, 20:19 Uhr | dpa

Handball-Spieler in Aktion. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Das für Samstag angesetzte Zweitliga-Spiel der Handballer von der SG BBM Bietigheim und der HSG Konstanz ist kurzfristig abgesagt worden. Ein Spieler der Gäste aus Konstanz sei am Freitagnachmittag positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte Bietigheim am Abend mit. Konstanz habe sich umgehend "in vorsorgliche Quarantäne begeben", hieß es weiter. Das Spiel wurde zunächst verlegt, einen Ersatztermin gibt es noch nicht.