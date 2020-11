Sandhausen

Braunschweig holt ersten Auswärtspunkt: 2:2 in Sandhausen

06.11.2020, 21:36 Uhr | dpa

Eintracht Braunschweig hat seine Stärken in der Nachspielzeit erneut unter Beweis gestellt. Durch einen späten Kopfballtreffer von Joker Yari Otto holte der Aufsteiger in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag ein 2:2 (0:2) beim SV Sandhausen und damit den ersten Auswärtspunkt im vierten Versuch. Bereits am vergangenen Wochenende gelang den Niedersachsen beim 3:2 gegen Nürnberg das Siegtor nach der 90. Minute. "Es bleibt dabei: Wir machen viele Fehler, es gibt viel zu tun. Aber Spaß macht die Mannschaft schon", sagte Eintracht-Trainer Daniel Meyer nach der Partie.

Dabei sah es für die Eintracht ohne den angeschlagenen Kapitän Martin Kobylanski in der ersten Hälfte wie in den bisherigen Zweitliga-Auswärtsspielen aus: Im Angriff zu harmlos, in der Defensive zu fehlerhaft. So auch in der vierten Minute. Während die Eintracht-Abwehr unaufmerksam war, sorgte Sandhausens Alexander Esswein mit einem Schuss von der Strafraumlinie für die frühe Führung.

Auch beim zweiten Gegentreffer sahen die Braunschweiger nur zu. Nach einer Ecke der Gastgeber konnte Eintracht-Schlussmann einen Hackentreffer des SVS mit einer Parade verhindern. Gegen den Abstauber von Kevin Behrens aus kurzer Distanz war er jedoch machtlos (26.). "Täglich grüßt das Murmeltier", ärgerte sich Coach Meyer. "Wir haben den Zugriff auf das Spiel verloren, sind viel zu fahrig."

Wie verwandelt die Eintracht nach dem Seitenwechsel. Dieses waren die Gäste deutlich wacher. Nachdem zuvor Manuel Schwenk an Keeper Martin Fraisl scheiterte, lenkte Torjäger Nick Proschwitz den Ball zum Anschluss über die Linie (46.).

Nur fünf Minuten später fast der Ausgleich. Ein Proschwitz-Kopfball landete an der Latte. "Wir sind dann mit allem was wir hatten angerannt, aber nicht kopflos", sagte Meyer. In der Nachspielzeit schlug der erst kurz zuvor eingewechselte Otto (90.+2) zu und sorgte für den Sprung auf Platz 13. "Verdient", nannte es der Eintracht-Coach.